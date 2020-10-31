В Петербурге почтили память погибших при крушении самолёта над Синаем

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, памятно-траурные мероприятия прошли на Серафимовском мемориальном кладбище, где родные погибших, представители руководства города возложили цветы и венки к памятнику «Сложенные крылья». На траурную церемонию приехали родственники жертв авиакатастрофы из 38 городов и шести стран.

«Помним, скорбим всей страной!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он напомнил, что тогда погибли 9 жителей региона. «Светлая память всем погибшим», - отметил губернатор.

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом в Египте в результате теракта произошло крушение самолёта Airbus A321. Борт вылетел в 6:21 по московскому времени из египетского Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров. Через несколько часов власти Египта подтвердили гибель самолета. На борту находились семь членов экипажа и 217 пассажиров. Никто не выжил.

Среди погибших были жители Псковской области: Алиса и Ирина Витальевы, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, Александр Копылов (заместитель главы Пскова), Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров.