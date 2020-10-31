Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

В ноябре усадьбы Пушкинского заповедника закроют на санитарные дни

31 октября 2020 года, 20:08

В ноябре усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты на санитарные дни. Об этом «Псковской правде» сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

В ноябре усадьбы Пушкинского заповедника закроют на санитарные дни

В музее-усадьбе Михайловское не будут принимать гостей с 17 по 25 ноября, в Тригорском — с 11 по 18 ноября, в Петровском — с 26 по 29 ноября, в Пушкинской деревни в Бугрово — с 23 до 30 ноября. В этот период будут проводиться неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока.

Кроме того, до конца года закрыт музей «Водяная мельница» в Бугрово. Там намечены ремонтные работы.

«На практиковавшийся в прошлые годы «санитарный месяц» усадьбы Пушкинского заповедника в этот раз закрывать не будут», - отметила Лидия Токарева. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 6 млн рублей выделены на оснащение псковских лабораторий, тестирующих на коронавирус
В Петербурге почтили память погибших при крушении самолёта над Синаем
Покупку нового медоборудования обсудил псковский губернатор с замглавы Минздрава
5 ноября завершится проверка в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента
Число заражённых коронавирусом в Псковской области приблизилось к 8 тысячам
Молодёжный лофт появится в Пскове на улице Кузнецкой
Не лучшим решением считает псковский губернатор переход на дистанционное обучение
Соблюдение противовирусных регламентах проверят в псковских медучреждениях
Ситуация с коронавирусом в Псковской области сопоставима с пиком в июне

Комментарии

Авторизация
No comments
«Шагай вперед по пеплу листьев»

Культура / Литература
31 октября 10:00

«Шагай вперед по пеплу листьев»

Осенняя прогулка со стихами Геннадия Кононова вдоль стен Окольного города

Изобрази Изборск

Культура
22 октября 10:00

Изобрази Изборск

Спуск к Городищенскому озеру стал более удобным, а на пути к Словенским ключам появятся беседки и мольберты
Алмазы и стекло

Культура
13 октября 10:20

Алмазы и стекло

В палатах Постникова открылась первая музейная выставка, на которой можно увидеть археологические находки с раскопок этого объекта