В ноябре усадьбы Пушкинского заповедника закроют на санитарные дни

В ноябре усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут закрыты на санитарные дни. Об этом «Псковской правде» сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

В музее-усадьбе Михайловское не будут принимать гостей с 17 по 25 ноября, в Тригорском — с 11 по 18 ноября, в Петровском — с 26 по 29 ноября, в Пушкинской деревни в Бугрово — с 23 до 30 ноября. В этот период будут проводиться неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока.

Кроме того, до конца года закрыт музей «Водяная мельница» в Бугрово. Там намечены ремонтные работы.

«На практиковавшийся в прошлые годы «санитарный месяц» усадьбы Пушкинского заповедника в этот раз закрывать не будут», - отметила Лидия Токарева.