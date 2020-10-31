Покупку нового медоборудования обсудил псковский губернатор с замглавы Минздрава

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, глава региона поблагодарил замглавы Минздрава за уже оказанную поддержку. В частности, в прошлом году на выделенные Правительством РФ деньги Псковская область приобрела крупную партию высокоточного медицинского оборудования. Тем не менее в некоторых учреждениях для повышения качества оказания населению медпомощи требуется продолжение модернизации.

Михаил Ведерников также остановился на реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Псковской области». Он отметил, что для обеспечения оказания медпомощи в отдаленных населенных пунктах нужно увеличить парк мобильных фельдшерско-акушерских и диагностических пунктов, что регион не может сделать без федеральной поддержки.

Ещё одной темой встречи стал проект региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы». Этот документ уже согласован в Минздраве РФ. Губернатор подчеркнул, что регион готов приступить к ее реализации при своевременном предоставлении федеральной поддержки.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников и Игорь Каграмян договорились о развитии дальнейшего взаимодействия. По словам губернатора, плотное и эффективное взаимодействие с Министерством даст возможность оперативнее провести модернизацию системы здравоохранения региона для сохранения и поддержания здоровья жителей за счет своевременной диагностики и качественного оказания медпомощи.