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Общество / Здоровье

5 ноября завершится проверка в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента

31 октября 2020 года, 16:35

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента, пишет Псковское агентство информации. Завершатся проверочные мероприятия в великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы 5 ноября.

Родственники умершего мужчины оставили жалобу на сайте губернатора Псковской области. Они сообщали, что о смерти мужа и отца узнали только через 10 дней после его кончины.

Как сообщила Псковскому агентству информации директор филиала Наталья Дорожкина, сам мужчина был против информирования родных о его состоянии. Более того, он отказался называть контактные данные родственников.

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