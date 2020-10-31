5 ноября завершится проверка в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит проверку в великолукской больнице по жалобе родственников умершего пациента, пишет Псковское агентство информации. Завершатся проверочные мероприятия в великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы 5 ноября.

Родственники умершего мужчины оставили жалобу на сайте губернатора Псковской области. Они сообщали, что о смерти мужа и отца узнали только через 10 дней после его кончины.

Как сообщила Псковскому агентству информации директор филиала Наталья Дорожкина, сам мужчина был против информирования родных о его состоянии. Более того, он отказался называть контактные данные родственников.