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Общество / Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Псковской области приблизилось к 8 тысячам

31 октября 2020 года, 13:47

В Псковской области за последние сутки, 30 октября, коронавирус подтвердился ещё у 119 человек. Таким образом, с начала пандемии заразились почти 8 тысяч человек - 7 тыс. 918. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Число заражённых коронавирусом в Псковской области приблизилось к 8 тысячам

В Пскове добавились 60 заражённых (всего 2 тыс. 813), в Великих Луках — 22 (всего 1 тыс. 566), в Псковском районе — 12 (всего 646), в Великолукском - 7 (всего 274), в Невельском — 5 (всего 231), в Новосокольническом — 4 (всего 175), в Опочецком — 2 (всего 183). На одного заболевшего больше стало в Островском (всего 518), Порховском (всего 216), Бежаницком (всего 108), Дедовичском (всего 91), Палкинском (всего 90), Красногородском (всего 64) и Новоржевском (всего 39) районах.

Выздоровели уже 4 тыс. 629 человек, в том числе 49 — за минувшие сутки.

Статистика по летальным исходам не изменилась: скончались 70 заражённых.

«Оградите себя и своих близких от вируса. Следите за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас это крайне важно. COVID с нами надолго. Давайте научимся жить с ним, учиться и работать», - обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области. 

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