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Общество

Молодёжный лофт появится в Пскове на улице Кузнецкой

31 октября 2020 года, 13:11

Молодёжный лофт разместится в комплексе из трёх зданий на улице Кузнецкой, 23 в Пскове. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям на своей странице в  Instagram.

Передача зданий под новое пространство для молодёжи уже согласовало Псковское областное Собрание.

В главном здании планируется оборудовать арт-пространство с концертной площадкой, залами-лекториями и залом для занятия фитнесом, во втором корпусе — пространство для проведения мероприятий и мастер-классов, а третьем — для саморазвития и коворкинга. Также будет благоустроена прилегающая территория, где планируется проводить дискотеки, кинопоказы, концерты, выставки.

Михаил Ведерников отметил, что первоначально лофт планировалось разместить в здании кинотеатра «Октябрь», но там с каждым шагом обнаруживались всё новые и новые дефекты.

«Для понимания: в процессе работ выяснилось, что в нескольких местах мог провалиться потолок, пошёл трещинами фундамент. Инвестор достаточно большой объём первоочередных работ провёл за счёт собственных средств, но полное приведение здания в порядок уже не потянул – он и так значительно выбился из первоначальной сметы», - сказал губернатор. Он поблагодарил всех участников проекта, за то, что они не отказались от его реализации, несмотря на финансовые потери.

Теперь для реконструкции здания кинотеатра регион получил федеральные средства - 312 млн рублей. Работы планируется завершить в 2022 году, после чего в здании разместится современная модельная библиотека с большими функциональными возможностями.

«Так что Псков в ближайшем будущем получит два современных молодёжных объекта вместо одного», - заключил Михаил Ведерников. 

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