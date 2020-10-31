Не лучшим решением считает псковский губернатор переход на дистанционное обучение

Он подчеркнул, что ограничительные меры в регионе вводятся очень аккуратно и взвешенно и в настоящее время по целому ряду причин необходимости в жёстких ограничениях нет – ни в экономике, ни в социальной сфере.

«Уход на карантин и дистанционку – это не самое лучшее решение», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

«Когда была первая волна заболевания, у нас было ограниченное понимание того, как необходимо бороться с новой коронавирусной инфекцией. На тот момент сложно было однозначно спрогнозировать последствия для жизни и здоровья жителей. Именно поэтому ограничения были достаточно жёсткими, - пояснил губернатор. - Медикам необходимо было время, чтобы разобраться в лечении, а нам – найти ресурсы и подготовить систему здравоохранения к соответствующим вызовам».

Михаил Ведерников подчеркнул, что вся эта работа потребовала колоссальных финансовых затрат, в результате чего регион вышел за пределы резервов, был привлечён существенный коммерческий кредит, заморожен целый ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов.

«На тот момент всё было оправдано, и благодаря этому с первым этапом противодействия заболеванию мы уверенно справились», - сказал глава региона. По его словам, сейчас ситуация изменилась, теперь у каждого жителя страны появился хороший опыт, все знают, как вести себя при угрозе пандемии, и как снизить вероятность заболевания.

Михаил Ведерников заметил, что коронавирус быстро не уйдет и не исключено, что в похожих условиях придётся жить ещё год или полтора.

«Ни у одного государства в мире нет запасов, чтобы полностью обеспечить простаивающую экономику на протяжении такого длинного периода. Поэтому нам всем нужно учиться жить в изменившихся условиях, рационально оценивать угрозу и соблюдать все требования и ограничения», - заявил губернатор.

Чем быстрее мы это сделаем, тем скорее вернёмся к «условно» нормальному, привычному образу жизни.