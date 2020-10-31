Соблюдение противовирусных регламентах проверят в псковских медучреждениях

Медицинские учреждения Псковской области проверят на предмет чёткого выполнения регламентов противовирусной безопасности. Такое поручение дано региональному комитету по здравоохранению, сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

«Жизненно необходимые правила были нами разработаны и скорректированы практикой ещё весной, и сейчас крайне важно не допускать небрежности», - подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что началась вакцинация псковских медиков против коронавируса. Пока она не является массовой и участвуют в неё только добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Михаил Ведерников заявил, что каждый житель Псковской области в нынешней ситуации может помочь находящимся на передовой медикам. «Как именно –

вы прекрасно знаете: беречь себя и беречь своё здоровье», - сказал он.