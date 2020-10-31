Ситуация с коронавирусом в Псковской области сопоставима с пиком в июне

«Текущая динамика распространения заболевания достаточно высокая, остаётся в прогнозируемых и в контролируемых пределах, но уже полностью сопоставима с пиком в июне», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям в Instagram.

При этом он обратил внимание, что в больницах находится только треть заражённых коронавирусом. Это те, у кого заболевание протекает в средней или тяжёлой форме и кому необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Большая я часть больных находятся на амбулаторном лечении. Дома под наблюдением врача находятся те, кто переносит коронавирус в лёгкой форме или вообще не имеет симптомов.