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Общество / Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Псковской области сопоставима с пиком в июне

31 октября 2020 года, 10:43

«Текущая динамика распространения заболевания достаточно высокая, остаётся в прогнозируемых и в контролируемых пределах, но уже полностью сопоставима с пиком в июне», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям в  Instagram.

При этом он обратил внимание, что в больницах находится только треть заражённых коронавирусом. Это те, у кого заболевание протекает в средней или тяжёлой форме и кому необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Большая я часть больных находятся на амбулаторном лечении. Дома под наблюдением врача находятся те, кто переносит коронавирус в лёгкой форме или вообще не имеет симптомов.

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