Губернатор ужесточил связанные с коронавирусом ограничительные меры в Псковской области

В Псковской области ужесточены связанные с коронавирусом ограничительные меры, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, со ссылкой на Указ губернатора Псковской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с поправками, внесенными в данный документ, возвращается запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе и если количество участников — меньше 30 человек. Устанавливается запрет на проведение концертов, а также иных культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Организации общественного питания также не должны проводить концерты, свадьбы, банкеты, корпоративы.

Для граждан старше 65 лет на период с 9 ноября по 22 ноября устанавливается период обязательной самоизоляции.

Работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% своих работников.

Требование о самоизоляции не распространяется на руководителей организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, медицинских специалистов, работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим в связи с необходимостью непосредственного участия в обеспечении производственных, непрерывных технологических и иных процессов, а также ряда других категорий граждан.

Ограничительные мероприятия продлены на срок до 30 ноября.