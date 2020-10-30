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Культура / Наследие

Церковные власти будут контролировать реставрацию в псковских храмах

30 октября 2020 года, 20:10

Псковская митрополия Русской православной церкви будет контролировать ремонт и реставрацию в псковских храмах и монастырях, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Церковные власти будут контролировать реставрацию в псковских храмах

Фото Псковского агентства информации
Он рассказал, что в 2020 году на проектно-изыскательские работы на псковских памятниках церковного зодчества, которые срочно требуют ремонта, в том числе в Снетогорском, Мирожском и Псково-Печерском монастырях, было выделено 350 млн рублей.

Митрополит раскритиковал священников, которые вставляют в древних храмах пластиковые окна и современную плитку. А также предложил подготовить дефектные ведомости для храмов, расположенных в региональном центре.

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