Церковные власти будут контролировать реставрацию в псковских храмах

Псковская митрополия Русской православной церкви будет контролировать ремонт и реставрацию в псковских храмах и монастырях, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Псковская митрополия Русской православной церкви будет контролировать ремонт и реставрацию в псковских храмах и монастырях, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на митрополита Псковского и Порховского Тихона.
Митрополит раскритиковал священников, которые вставляют в древних храмах пластиковые окна и современную плитку. А также предложил подготовить дефектные ведомости для храмов, расположенных в региональном центре.