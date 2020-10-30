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Общество

Региональные власти окажут содействие по ремонту многоквартирного дома в городе Дно

30 октября 2020 года, 18:10

Региональные власти окажут содействие по ремонту многоквартирного дома в городе Дно. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, обращение жительницы Дно к президенту РФ рассмотрели на личном приеме граждан полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.

Женщина написала обращение с просьбой оказать содействие по ремонту дома № 6 по улице Урицкого. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил полпреду, что дом, действительно, нуждается в капремонте. «Кровля находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается фасад. Поэтому дом включен в краткосрочный план областной программы капитального ремонта», - сообщил он.

По словам главы региона, в июле 2020 года администрацией Дновского района было принято решение о проведении в 2021 году капитального ремонта кровли, фасада и сетей системы холодного водоснабжения. «Проектно-сметная документация будет готова к концу ноября текущего года. Сразу же будет проведен конкурс. Рассчитываем, что работы начнутся, как только позволит строительный сезон», - отметил губернатор. Глава региона пообещал, что этот вопрос возьмет на свой личный контроль.

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