Нарушивших самоизоляцию контактных людей будут привлекать к ответственности

Контактных людей, нарушивших самоизоляцию, будут привлекать к ответственности, сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live 30 октября.

«У контактных людей анализы берутся не ранее пятого дня с начала контакта. Когда человек получает постановление об изоляции, ему выдают больничный лист и он должен находиться дома», - отметил Александр Нестерук. По его словам, нарушителей, которые будут виновны в распространении инфекции, ждет уголовная ответственность.

При этом, заболевание коронавирусом может проходить бессимптомно и человек не будет знать, что он инфицирован до результатов теста. Главный санитарный врач подчеркнул, что в Псковской области 7% жителей перенесли коронавирус в такой форме.

«Вот почему мы еще всегда призываем, что нужно быть очень и очень осторожными, носить везде маски. Люди, у которых диагноз поставлен, они, как правило, изолированы то ли в стационаре, то ли у себя на дому, те, у кого есть положительный результат», - добавил Нестерук.

На сегодняшний день специалисты выполнили порядка тысячи исследований на наличие антител к COVID-19, добавил он.