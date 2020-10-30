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Общество

Нестерук: Высока вероятность, что в «час пик» в общественном транспорте есть носитель коронавируса

30 октября 2020 года, 17:03

«Если вы в «час пик» зашли в общественный транспорт, то с очень высокой долей вероятности в этом транспорте едет человек, который является носителем коронавирусной инфекции», - такое мнение высказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live.

Поэтому, по его словам, необходимо использовать индивидуальные средства защиты. «Почему мы еще призываем, что надо быть осторожными и носить везде маски? Люди, у которых диагноз поставлен, как правило, изолированы либо в стационаре, либо на дому. Но многие сотни и даже тысячи людей переносят заболевание бессимптомно, являются носителями этого вируса и таких среди нас очень много», - отметил он.

Александр Нестерук напомнил, что все респираторные инфекции протекают похожим образом: «кто-то болеет тяжело, а большая масса людей переносят заболевание легко». «Осложнения начинаются после 40 лет. Коронавирусная инфекция представляет опасность для людей пожилых», - отметил он.

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