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Общество

Заменить водительское удостоверение теперь можно во всех МФЦ Псковской области

30 октября 2020 года, 16:56

Заменить водительское удостоверение можно во всех отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Пилотный запуск этой услуги успешно прошел в 8 муниципалитетах, поэтому было решено применить данный опыт в остальных отделах МФЦ.

«Задача, поставленная в рамках ранее достигнутых договоренностей между региональным МФЦ и Управлением МВД России по Псковской области, выполнена в полном объеме и ранее запланированных сроков. Остается только поблагодарить коллег из ведомства за результативное взаимодействие и оперативную работу», — отметила директор МФЦ Ершова Екатерина. По ее словам, на сегодняшний день обеспечен 100% охват всех 24 муниципалитетов.

Чтобы заменить водительское удостоверение гражданину необходимо иметь с собой паспорт, медицинское заключение, имеющееся водительское удостоверение, а также документы, подтверждающие смену персональных данных. Госпошлину в размере 2 тыс. рублей можно оплатить прямо в отделе МФЦ банковской картой. Фото на новые права также делаются во время приема.

Срок выдачи документов - до 15 дней. Водительские права на этот период времени не изымаются.

Записаться на прием можно через официальный сайт МФЦ Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приема заявителей. 

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