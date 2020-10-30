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Экономика

Бюджет города Пскова пополнится на 434,8 млн рублей

30 октября 2020 года, 16:20

Бюджет города Пскова дополнительно получит 434, 778 млн рублей из областного и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос о внесении изменений в городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрели депутаты в ходе очередной 43-й сессии Псковской городской Думы 30 октября.

Дополнительные средства будут направлены на различные цели. Так, 321,2 млн рублей из резервного фонда президента РФ будут потрачены на на разработку проектно-сметной документации и выполнение работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В обновленных помещениях разместится историко-краеведческая библиотека имени И.И. Василева.

41,5 млн рублей будет направлено на покупку жилья детям-сиротам, 18 млн - на благоустройство сквера 60-летия Октября и на выполнение ремонтно- реставрационных работ в усадьбе Беклешова. На дополнительные 2 млн рублей планируется украшение улиц города к Новому году.

Вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова был утвержден единогласно.

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