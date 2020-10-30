Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Лаборатории Псковской области проводят тесты на коронавирус в соответствии с нормативными сроками

30 октября 2020 года, 16:17

Лаборатории Псковской области проводят тесты в соответствии с нормативными сроками, сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в эфире проекта ПАИ-live 30 октября. 

Лаборатории Псковской области проводят тесты на коронавирус в соответствии с нормативными сроками

По его словам, тесты на COVID-19 проводятся в течение 48 часов после взятия анализов. «Очереди в лабораториях есть, но связано это с высоким уровнем заболеваемости, которого у нас не было. Но все-таки мы укладываемся в норматив, когда максимальный срок анализа 48 часов», – подчеркнул Александр Нестерук.

Кроме того, главный санитарный врач региона заметил, что часть тестов отправляется на исследование в Санкт-Петербург. Это происходит в связи с тем, что по каждому отдельному случаю заболевания выявляются контактные лица. «Иногда контактных бывает даже более 100 человек по одному заболевшему», - отметил Александр Нестерук и добавил, что работы у лабораторий много.

Однако, информировать население о результатах тестов на COVID-19 они не обязаны. За это отвечает медицинское учреждение, от которого пришла заявка на анализ.

«Не мы сообщаем результаты гражданам. Медицинские учреждения нам направляют материалы, отбирают пробы, а мы уже даем им ответ. Для работы напрямую с гражданами имеется раздел «платные исследования». В этом случае люди получают результат на телефон через SMS-сообщения», – рассказал главный санитарный врач региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Церковные власти будут контролировать реставрацию в псковских храмах
Региональные власти окажут содействие по ремонту многоквартирного дома в городе Дно
Нарушивших самоизоляцию контактных людей будут привлекать к ответственности
Экспозицию «Собор церковного искусства Пскова» предложили сделать постоянной
Нестерук: Высока вероятность, что в «час пик» в общественном транспорте есть носитель коронавируса
Заменить водительское удостоверение теперь можно во всех МФЦ Псковской области
Бюджет города Пскова пополнится на 434,8 млн рублей
На реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове выделены допсредства
Более 7 млн рублей направят на модернизацию школьных столовых в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Когда антибиотики не помогают

Общество / Здоровье
30 октября 20:21

Когда антибиотики не помогают

Что делать, если не заснуть от кашля?
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно