Лаборатории Псковской области проводят тесты на коронавирус в соответствии с нормативными сроками

По его словам, тесты на COVID-19 проводятся в течение 48 часов после взятия анализов. «Очереди в лабораториях есть, но связано это с высоким уровнем заболеваемости, которого у нас не было. Но все-таки мы укладываемся в норматив, когда максимальный срок анализа 48 часов», – подчеркнул Александр Нестерук.

Кроме того, главный санитарный врач региона заметил, что часть тестов отправляется на исследование в Санкт-Петербург. Это происходит в связи с тем, что по каждому отдельному случаю заболевания выявляются контактные лица. «Иногда контактных бывает даже более 100 человек по одному заболевшему», - отметил Александр Нестерук и добавил, что работы у лабораторий много.

Однако, информировать население о результатах тестов на COVID-19 они не обязаны. За это отвечает медицинское учреждение, от которого пришла заявка на анализ.

«Не мы сообщаем результаты гражданам. Медицинские учреждения нам направляют материалы, отбирают пробы, а мы уже даем им ответ. Для работы напрямую с гражданами имеется раздел «платные исследования». В этом случае люди получают результат на телефон через SMS-сообщения», – рассказал главный санитарный врач региона.