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Транспорт / Инфраструктура

На реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове выделены допсредства

30 октября 2020 года, 15:52

Дополнительные средства выделили на реконструкцию улиц Кузбасской Дивизии, Западной и Байкова в Пскове: на текущий год — 54 млн рублей, на 2021 год — 60 млн рублей, на 2022 год — 277, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

На реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове выделены допсредства

Фото пресс-службы муниципалитета

«Увеличились бюджетные ассигнования в виде субсидии на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии первой очереди» - рассказала глава муниципалитета Елена Полонская. По проекту реконструкции первой очереди приведут в нормативное состояние дорожное полотно от ТРК «Акваполис» до улицы Западной, включая ее, до улицы Коммунальной и Байкова. По улице Кузбасской Дивизии создано четырехполосное движение, что позволяет запустить дополнительное автобусное сообщение.

По улице Западной в ходе публичных обсуждений решено сделать одностороннее движение. Вокруг сквера установят дополнительные ограждения, а возле школы №25 появится остановочный комплекс, что позволит учащимся добираться до школы не переходя дорогу. Также оборудуют дополнительные регулируемые пешеходные переходы.

На улице Байкова дорожное полотно будет расширено. Здесь планируется создать дополнительные парковочные места, что позволит убрать машины с проезжей части.

«Мы провели более 15 дворовых встреч с псковичами, где каждый из жителей высказал свое мнение. Все замечания и предложения жителей нашего города учтены и внесены в проект»,- подчеркнула Елена Полонская.

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