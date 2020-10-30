Более 7 млн рублей направят на модернизацию школьных столовых в Пскове

Более 7 млн рублей направят на модернизацию оборудования школьных столовых в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы, директор лицея «Экономики и основ предпринимательства № 10» Ольга Федорова, комментируя внесение изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«Эти деньги сэкономлены в связи с тем, что дети в прошедший учебный год, начиная с 16 марта, находились сначала на каникулах, затем на дистанционном обучении. В сентябре - октябре также была экономия в бюджете в связи с поступлением средств из областного и федерального бюджетов. В целом весенне-осенняя экономия составила более 7 млн рублей», - рассказала Ольга Федорова. По ее словам, объемы приготовления пищи в настоящее время другие, поэтому обновление школьных пищеблоков необходимо.

Также депутат отметила, что производственных мощностей школьных столовых не хватает из-за необходимости обеспечивать всю начальную школу горячим питанием. В некоторых столовых необходимо сделать ремонт, в других — закупить оборудование, поделилась Федорова.

«Например, в нашей школе мы должны приготовить 940 вторых блюд. Мы кормим детей два раза в день. Для этого в день надо переработать 100 кг творога, 64 кг мяса пропустить через мясорубку, разморозить 82 кг рыбы, для которой нужно специальное приспособление», - подчеркнула она.