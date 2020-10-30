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Общество

Около четырех тысяч кошек и собак вывезли из Псковской области за границу

30 октября 2020 года, 14:51

Около четырех тысяч кошек и собак вывезли из Псковской области за границу с начала этого года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

«На российско-латвийской границе в Псковской области в многосторонних автомобильных пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка», расположенных в Псковской области, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведен ветеринарный контроль 3011 собак и 621 кошки, вывозимых за пределы страны», - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Домашние животные из разных регионов России отправились 28 стран мира: Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Испанию, Италию, Чехию, Данию, Францию, Англию, Ирландию, Бельгию, Венгрию, Румынию, Сербию, Польшу, Грецию, Словению, Болгарию, Словакию, Австрию, Финляндию, Норвегию, Швейцарию, Хорватию, Люксембург, Нидерланды и Малайзию. Инспекторы проконтролировали оформление ветеринарных сопроводительных документов.

В ведомстве также напомнили, что на всех домашних питомцев при их вывозе из страны требуется оформлять ветеринарный сертификат в территориальном Управлении Россельхознадзора.

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