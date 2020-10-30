План по вакцинации от гриппа выполнен на 50% в Псковской области

От гриппа привиты 50% жителей Псковской области от запланированного количества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Об этом стало известно в ходе совещания, которое первый заместитель губернатора Вера Емельянова провела с медицинскими работниками по поручению главы региона Михаила Ведерникова 29 октября. Основными темами видеоконференции стали общая эпидемическая обстановка, оказание плановой медпомощи и вакцинация населения.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что в настоящее время в медицинские учреждения региона поступила вторая партия вакцины. Также проходит вакцинация от коронавируса среди медиков. От пневмококковой инфекции привили около 4% жителей региона, которые входят в группу риска.
Первый вице-губернатор оценила эпидемическую обстановку региона как напряженную, но контролируемую. Вера Емельянова подчеркнула, что необходимо соблюдать правила противовирусной безопасности, которые закреплены нормативными документами. Особенно это касается медицинских работников.
«В текущих условиях небрежность и безответственность недопустимы», — сказала вице-губернатор. Кроме того, она поручила комитету по здравоохранению Псковской области организовать внеплановые проверки учреждений здравоохранения по соблюдению противовирусных правил.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Еще одним вопросом стало оказание плановой медицинской помощи населению. Марина Гаращенко рассказала, что в Псковской области разрабатывают новую схему маршрутизации пациентов между лечебными учреждениями, которые не задействованы для борьбы с COVID-19. В ближайшее время больницы должны предоставить обновленные дорожные карты, которые позволят организовать транспортировку пациентов более эффективно.
Также участники совещания обсудили формирование кадрового резерва врачей на случай ухудшения эпидемической обстановки. Для этого планируется привлечь студентов медицинского направления ПсковГУ, учреждений среднего профессионального образования, а также целевиков из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
«Мы проводим серьезную работу и будем ее продолжать. Многие процессы приходится перестраивать на ходу, но к этому необходимо отнестись с пониманием», — заключила вице-губернатор.
Кроме того, в начале совещания участники почтили минутой молчания память погибшей заведующей инфекционным отделением Невельской больницы Валентины Станак, у которой был выявлен коронавирус. Вера Емельянова выразила соболезнование близким и добавила, что по каждому такому случаю будет проведена служебная проверка. Ранее по решению Михаила Ведерникова администрация Псковской взяла на себя расходы по погребению Валентины Станак. Также ее родственникам выплатят полагающуюся компенсацию.