План по вакцинации от гриппа выполнен на 50% в Псковской области

От гриппа привиты 50% жителей Псковской области от запланированного количества, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Об этом стало известно в ходе совещания, которое первый заместитель губернатора Вера Емельянова провела с медицинскими работниками по поручению главы региона Михаила Ведерникова 29 октября. Основными темами видеоконференции стали общая эпидемическая обстановка, оказание плановой медпомощи и вакцинация населения.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что в настоящее время в медицинские учреждения региона поступила вторая партия вакцины. Также проходит вакцинация от коронавируса среди медиков. От пневмококковой инфекции привили около 4% жителей региона, которые входят в группу риска.

Первый вице-губернатор оценила эпидемическую обстановку региона как напряженную, но контролируемую. Вера Емельянова подчеркнула, что необходимо соблюдать правила противовирусной безопасности, которые закреплены нормативными документами. Особенно это касается медицинских работников.

«В текущих условиях небрежность и безответственность недопустимы», — сказала вице-губернатор. Кроме того, она поручила комитету по здравоохранению Псковской области организовать внеплановые проверки учреждений здравоохранения по соблюдению противовирусных правил.