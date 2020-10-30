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Общество

«Замороженные» школьные проездные не будут действовать в ноябре

30 октября 2020 года, 12:48

Действие школьных проездных билетов в Пскове, приостановленных на время осенних каникул в октябре, не возобновят в следующем месяце, сообщается на сайте транспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс».

«В связи с введением транспортных карт, бумажные школьные проездные на октябрь месяц в ноябре действовать не будут», - говорится в сообщении. Псковские школьники смогут получить компенсацию в размере 50% в декабре. Сумма декабрьского проездного билета для учеников будет указана с учетом скидки.

В этом году осенние каникулы у псковских школьников начались раньше запланированного срока - 19 октября — и продлились две недели. На этот период по решению оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ввели дополнительные ограничительные меры для несовершеннолетних. В частности, было приостановлено действие проездных во время школьных каникул.

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