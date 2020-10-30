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Транспорт / Инфраструктура

Участок улицы Некрасова закроют для транспорта 31 октября

30 октября 2020 года, 12:26

Часть улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта 31 октября с 11:00 до 13:00. Перекрыт будет участок между Комсомольским и Музейным переулками, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение движения связано с проведением аварийных работ на инженерных сетях в рамках реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».

В качестве объезда рекомендуется выбирать Комсомольский переулок, улицу Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улицу Советскую при движении к Октябрьскому проспекту.

Администрация города просит планировать поездки заранее и выбирать пути объезда с учетом предоставленной информации. 

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