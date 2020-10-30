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Происшествия / Преступление

Великолучанин с перцовым баллончиком похитил золото у жителей поселка Красногородск

30 октября 2020 года, 11:57

Полицейские задержали великолучанина, который применил в отношении хозяев квартиры перцовый баллончик и украл у них золотые вещи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 29 октября мужчина проник в квартиру трехэтажного дома по переулку Садовому в поселке Красногородск. Владельцев дома не было, поэтому он исследовал жилище в поисках ценностей. В серванте подозреваемый нашел золотые изделия – два кольца, цепочку и брошь. С золотом он вышел на лестничную площадку, подручными средствами начал закрывать входную дверь и наткнулся на хозяев.

Мужчина и женщина, которые проживают в этой квартире, попытались остановить нарушителя, но он выхватил перцовый баллончик, распылил его на владельцев квартиры и скрылся.

Потерпевшие сообщили приметы злоумышленника в отделение полиции по Красногородскому району и его удалось задержать на территории поселка «по горячим следам».

Подозреваемым оказался 62-летний безработный великолучанин. Ранее он был неоднократно судим. По слолвам задержанного, он приехал в Красногородск специально для совершения краж. Похищенное золото изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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