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Общество / Экология

Ноябрь в Псковской области будет теплее нормы

30 октября 2020 года, 11:28

Синоптики прогнозируют, что ноябрь в Псковской области будет теплее нормы на 1-2 градуса. При этом влияние на погоду будут оказывать североатлантические циклоны, которые обуславливают влажный характер погоды, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В первой половине месяца воздух будет прогреваться до 8 градусов днем, а ночью опускаться до 0 градусов.

Во второй половине ноября ожидается похолодание до 2 градусов с понижением до -3. Ночью температура опустится до 0-5 градусов мороза.

Опасных метеорологических явлений не прогнозируется, однако во второй половине месяца возможны усиление ветра до 15-18 м/сек и осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Месячная норма осадков может достигнуть 120 %.

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