Утром 30 октября жителей Псковской области предупреждают о тумане. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о неблагоприятном природном явлении поступила от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 9:20.

Туман местами в Псковской области будет наблюдаться в ближайшие два часа. Видимость составляет 500 метров и менее.

По прогнозу, 30 октября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха будет от 5 до 10 градусов тепла, ветер — южный 3-8 м/сек.