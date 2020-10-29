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Общество / Соцзащита

Соцучреждения Псковской области перешли в работу в закрытый режиме

29 октября 2020 года, 22:09

Некоторые социальные учреждения Псковской области перешли на закрытый режим работы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева в эфире проекта ПАИ-live 29 октября. Теперь сотрудники находятся на работе 14 дней через 14 дней, не покидая учреждения в течение двух недель. В закрытом режиме работают сейчас 14 учреждений.

Ольга Евстигнеева отметила, что такой режим уже вводился весной. «В летний период меры были ослаблены, некоторые учреждения перешли из закрытого в режим карантина, без посещения посторонних людей — на работу проходили только сотрудники учреждений», - сказал она.

Гостья эфира также заверила, что в соцучреждениях принимаются все санитарные меры, достаточном количестве имеются защитные средства, средства для обработки рук, проводится обеззараживание воздуха.

В настоящее время фиксируется очаг коронавируса в Плюсском психоневрологическом интернате. Госпитализированы 38 человек.

Ольга Евстигнеева отметила, что во время вспышек заболевания в соцучреждениях в первую волну коронавируса симптомы были тяжёлые. «В этот раз произошла некоторая адаптация, и люди стали болеть бессимптомно», - сказала она.

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