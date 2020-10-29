Госпитализированы только 30% заражённых коронавирусом в Псковской области

В Псковской области госпитализированы только 30% больных коронавирусом, остальные проходят лечение амбулаторно. Об этом шла речь на совещании с медиками, которое провела 29 октября первый заместитель губернатора Вера Емельянова, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Лечение на дому под наблюдением врачей проводится только тех пациентов, у которых коронавирус протекает в лёгкой форме, либо вообще отсутствуют симптомы заболевания.

На совещании отмечалось, что будут сформированы жёсткие регламенты, включающие показания для оперативной госпитализации.

Также Вера Емельянова поставила задачи по непрерывному оказанию плановой медицинской помощи. При этом прежде всего, речь шла о безопасности работы врачей. Кроме того, обсуждалось формирование кадрового резерва. К работе, как и весной, планируется привлекать студентов ПсковГУ и «целевиков» из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.