Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Глава комитета по соцзащите Псковской области рассказала, как переболела COVID

29 октября 2020 года, 20:57

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, как переболела коронавирусом в эфире  ПАИ-live 29 октября. По её словам, заболевание она перенесла в лёгкой форме, провела на больничном две недели.

Глава комитета по соцзащите Псковской области рассказала, как переболела COVID

Фото Псковского агентства информации

В мае стало известно, что четверо сотрудников комитета заражены коронавирусом.

Ольга Евстигнеева отметила, что у остальных работников комитета также коронавирус протекал в лёгкой форме. «На сегодняшний день все живы, здоровы и работают на своих местах», – добавила она.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Соцучреждения Псковской области перешли в работу в закрытый режиме
Госпитализированы только 30% заражённых коронавирусом в Псковской области
Пункт пропуска на границе с Латвией в Себежском районе модернизируют
Прививку от коронавируса сделали медработники детской поликлиники Пскова
Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября
Россельхозбанк запустил новую цифровую систему для сделок на финансовых рынках
5 ноября запускают авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург
Опубликован список крупных должников за газ в Псковской области
Схему деления Псковской области на 13 избирательных округов утвердили депутаты

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус