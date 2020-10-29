Глава комитета по соцзащите Псковской области рассказала, как переболела COVID

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, как переболела коронавирусом в эфире ПАИ-live 29 октября. По её словам, заболевание она перенесла в лёгкой форме, провела на больничном две недели.

В мае стало известно, что четверо сотрудников комитета заражены коронавирусом.

Ольга Евстигнеева отметила, что у остальных работников комитета также коронавирус протекал в лёгкой форме. «На сегодняшний день все живы, здоровы и работают на своих местах», – добавила она.