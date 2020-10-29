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Недвижимость

Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

29 октября 2020 года, 16:52

Эскизные проекты обновлённого Театра кукол от архитекторов из Иванова и Пскова презентуют на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области 29 октября, сообщает Псковское агентство информации. Всего представлено три проекта, два из которых ивановские.

Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Фото Псковского агентства информации
Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Фото Псковского агентства информации
Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Фото Псковского агентства информации

Оба проекта из Иванова вместе с коллегами подготовила архитектор ООО «РегионПроект» Дарья Панкратова. Первый вариант представляет из себя обычное двухэтажное здание, другой больше похож на домик хоббитов из экранизации романа Джона Толкина «Властелин колец». 

Третий проект представил председатель псковского регионального отделения ВООПИиК, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. Он показал карандашные эскизы, напоминающие замок с башнями и флюгерами.

Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября
Старое здание театра
Фото Псковского агентства информации

Ранее псковский театр кукол находился в бывшем здании старообрядческой моленной, которое построено в 1906 году купцом Петром Батовым. Однако, театр планируют перенести в городской парк культуры и отдыха на место «Таблетки». Освободившееся здание на улице Конной, 3 собираются передать псковской общине староверов.

Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Фото Псковского агентства информации

В сентябре текущего года старую танцплощадку передали из муниципальной собственности в региональную. Эта мера была необходима для получения средств на строительство из государственной казны, так как город не может выступать заказчиком работ на федеральные деньги. Глава Пскова Александр Братчиков отметил, что на снос и возведение нового здания потребуется не менее 400 млн рублей.

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