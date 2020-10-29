Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Оба проекта из Иванова вместе с коллегами подготовила архитектор ООО «РегионПроект» Дарья Панкратова. Первый вариант представляет из себя обычное двухэтажное здание, другой больше похож на домик хоббитов из экранизации романа Джона Толкина «Властелин колец».
Третий проект представил председатель псковского регионального отделения ВООПИиК, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. Он показал карандашные эскизы, напоминающие замок с башнями и флюгерами.
Ранее псковский театр кукол находился в бывшем здании старообрядческой моленной, которое построено в 1906 году купцом Петром Батовым. Однако, театр планируют перенести в городской парк культуры и отдыха на место «Таблетки». Освободившееся здание на улице Конной, 3 собираются передать псковской общине староверов.
В сентябре текущего года старую танцплощадку передали из муниципальной собственности в региональную. Эта мера была необходима для получения средств на строительство из государственной казны, так как город не может выступать заказчиком работ на федеральные деньги. Глава Пскова Александр Братчиков отметил, что на снос и возведение нового здания потребуется не менее 400 млн рублей.