Эскизы нового здания Театра кукол представили 29 октября

Оба проекта из Иванова вместе с коллегами подготовила архитектор ООО «РегионПроект» Дарья Панкратова. Первый вариант представляет из себя обычное двухэтажное здание, другой больше похож на домик хоббитов из экранизации романа Джона Толкина «Властелин колец».

Третий проект представил председатель псковского регионального отделения ВООПИиК, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. Он показал карандашные эскизы, напоминающие замок с башнями и флюгерами.