5 ноября запускают авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург

5 ноября запускают прямой авиарейс по маршруту Псков – Санкт-Петербург - Псков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ», которая будет работать на этом маршруте.

Полеты будет выполнять многоцелевой двухмоторный самолет L-410. Новое воздушное судно российского производства 2019 года вмещает в себя 16 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться 5 раз в неделю — с понедельника по пятницу. Из Пскова самолет будет вылетать в 9:30, а из Санкт-Петербурга - в 17:00 во все дни, кроме пятницы. В пятницу самолет будет отправляться в Псков в 18.00. Время в пути составит 1 час.

Билеты на новый рейс уже можно купить в городских авиакассах и на сайтах продажи билетов. Продажу билетов на сайте авиакомпании тоже скоро откроют.

В августе авиакомпании «СКОЛ» запустила прямой авиарейс из Пскова в Калининград. В планах - связать авиасообщением Псков с Минском и Ригой.



