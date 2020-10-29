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Политика / Выборы

Схему деления Псковской области на 13 избирательных округов утвердили депутаты

29 октября 2020 года, 14:26

Региональный парламент на 50-й сессии 29 октября утвердил новую схему территориального деления Псковской области на избирательные округа. Выборы депутатов следующего созыва пройдут в 13 одномандатных округах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Необходимость принятия новой схемы появилась в связи с вступлением в силу 1 октября поправок в Устав области. Они меняют количество депутатов Собрания с 44 до 26 человек.

Схему деления Псковской области на 13 избирательных округов утвердили депутаты

Схему одномандатных округов разработала областная избирательная комиссия с применением системы ГАС «Выборы», при этом в основе лежали принципы равной численности избирателей и неделимости муниципалитетов.

По новой съеме первые четыре округа расположены в Пскове, два следующих - в Великих Луках. Далее нумерация движется с севера на юг: округ №7 объединяет Гдовский и Псковский районы, №8 – Дновский, Струго-Красненский, Плюсский и Порховский, №9 – Новоржевский, Островский и Пушкиногорский, №10 – Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский, №11 – Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий, №12 – Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский, №13 – Невельский, Пустошкинский и Себежский районы.

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