Юрию Шматову присвоили звание «Почётный гражданин Псковской области» на 50-й сессии регионального парламента тайным голосованием, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Ходатайствовали о присвоении звания спикеру первых трёх созывов регионального парламента Собрание депутатов и Общественная палата области.

Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в октябре 2018 года и ранее не присваивалось никому. Имя Юрия Шматова будет вписано первым.

Он родился 21 ноября 1937 года в селе Ауэрбах Надеждинского района Свердловской области. Юрий Шматов окончил сельскохозяйственный техникум и Ленинградскую высшую партийную школу. С 1954 года он работал токарем Стругокрасненской машинно-тракторной станции.

После службы в армии Шматов пошел работать в партийных органах и исполнительной власти Стругокрасненского района Псковской области, а также - в дорожно-строительных организациях. С 1983 по 1989 год он возглавлял завод силикатного кирпича в посёлке Струги Красные.

В 1989 году он стал председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов, а с 1991 года по 1994 работал заместителем главы администрации Псковской области. С 1994 года по 2004 год Юрий Шматов был председателем Псковского областного Собрания депутатов. Кроме того, в период с 1994 по 2001 годы он являлся членом Совета Федерации от Псковской области. В 2007 году Юрий Шматов был избран депутатом четвёртого созыва облсобарания.

Среди прочих заслуг нельзя не отметить колоссальный историко-архивный труд, которым занимался Юрий Анисимович. Так, он возглавлял авторский коллектив «Книги памяти», включающей более 10 томов. Также Шматов участвовал в возрождении монастырей и храмов псковской земли.

Звание «Почетный гражданин Псковской области» является высшей наградой региона. Ее присваивают гражданам Российской Федерации за исключительные заслуги перед Псковской областью и ее жителями. Также претендент на это звание должен заручиться уважением среди населения, широкой известностью в области или за её пределами. Почетный гражданин Псковской области должен проживать на территории региона не менее 20 лет и иметь общий трудовой стаж более 20 лет, а также быть награжденным медалью «За заслуги перед Псковской областью», государственной наградой РФ или государственной наградой СССР.

Правом возбуждения ходатайств о присвоении гражданам звания «Почетный гражданин Псковской области» перед Общественной палатой обладают губернатор, депутаты областного Собрания, региональные омбудсмены, главы муниципальных районов и городских округов. Присвоение звание отнесено к компетенции законодательного органа.