Границы между Псковской и Новгородской областями утвердили псковские депутаты

Депутаты областного Собрания утвердили соглашение об уточнении положения границ между Псковской и Новгородской областями в ходе 50-й сессии областного Собрания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Ранее это соглашение подписали главы обоих субъектов.

Документ, утвержденный депутатами в соответствии с нормами закона «Об административно-территориальном устройстве Псковской области», содержит также картографические материалы и текстовое описание.

Местоположение региональных границ координировали комитет по управлению государственным имуществом Псковской области и министерство инвестиционной политики Новгородской области.

Соглашение уточняет 96% границы с Новгородской областью. Исключением стала спорная территория урочища Оклюжье в Плюсском районе. Если понадобится дополнительные уточнения границ между соседними субъектами, то вопрос будет рассматриваться межведомственной рабочей группой. В ее состав входят представители Управлений Росреестра двух регионов, филиалов ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Псковской и Новгородской областям, Министерства инвестиционной политики Новгородской области, Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере лесного хозяйства и органов местного самоуправления приграничных районов.