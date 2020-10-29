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Происшествия / Правосудие

За кражу мешка с деньгами островского почтальона отправили на обязательные работы

29 октября 2020 года, 13:07

Суд приговорил почтальона Островского почтамта, укравшего мешок с деньгами, к 100 часам обязательных работ. Также с неё взыскали 98 тыс. рублей в пользу АО «Почта России», сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Островского района.

В августе женщина украла мешок с наличными из здания Островского почтамта, а потом скрылась с места преступления. Она распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Всего в мешке было 124 тыс. рублей, принадлежащих «Почте России».

Островский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Приговор вступил в законную силу. 

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