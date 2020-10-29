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Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

29 октября 2020 года, 12:56

Еще один заболевший умер от COVID-19 в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего по состоянию на 29 октября число умерших от этого заболевания составило 70 человек.

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели 110 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 тыс. 682. При этом поправились 4 тыс. 547 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 40 пациентов.

В пяти медицинских учреждениях Псковской области сотрудники заразились коронавирусом: в Псковской межрайонной больнице, в отделении урологии Псковской областной больницы, в Дедовичской районной больнице, в Псковском перинатальном центре и в Печорской больнице. Всего в регионе действует 10 активных очагов коронавируса. 

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