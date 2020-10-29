Дискуссию о банкротстве в новой реальности провёл «Эксперт Северо-Запад»

«Эксперт Северо-Запад», партнёр «Псковской правды» провел дискуссию «Банкротство. Изменения в новой реальности». В её рамках обсуждались вопросы банкротства, как финансового инструмента, субсидиарной ответственности собственников и партнёров, принципов взаимодействия с банковским сектором. Также шла речь о новых цифровых продуктах для реализации активов, о трансграничной истории взыскания долгов.

Заместитель генерального директора СРО АУ СЗ по вопросам развития, аккредитации и сотрудничества Александра Рудштейн рассказал участникам мероприятия о злоупотреблении операторов при проведении торгов в электронной форме в виде ограничения допуска на участие, директор управления по работе с проблемными активами Северо-Западного СбераАнтон Киселев — об антикризисном регулировании корпоративных долгов в условиях пандемии, менеджер отдела управления по работе с проблемными активами Северо-Западного Сбера Олег Самсонов - о некоторых проблемах продажи конкурсной массы в банкротстве и о цифровом продукте нового поколения, позволяющего реализовывать проблемные активы

Партнер Capital Legal Services, руководитель практики разрешения споров, эксперт центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Ирина Оникиенко посвятила своё выступление алгоритмам трансграничного взыскания долгов и международному опыту работы российских юристов.