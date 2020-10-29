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Недвижимость / Строительство

Депутаты согласовали передачу Псково-Изборского заповедника в федеральную собственность

29 октября 2020 года, 12:32

Депутаты согласовали передачу в федеральную собственность имущества, находящегося на праве оперативного управления у Псково-Изборского объединённого музея-заповедника в ходе 50-й сессии областного Собрания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Смена собственника дает крупнейшему музейному комплексу региона новые возможности: увеличение финансирования, участие в государственных и международных программах.

С инициативой о придании федерального статуса псковскому музею регион вышел в 2018 году.  Тогда же президент России подписал документ, который дает возможность передать Псково-Изборский музей-заповедник Российской Федерации.

Перечень и стоимость объектов государственной собственности Псковской области, передаваемых в федеральную собственность, определили, когда наделяли Псково-Изборский музей-заповедник федеральным статусом. 

И завершающим этапом стало согласование этих действий органом законодательной власти региона.

Псково-Изборский объединённый музей-заповедник включает в себя Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

Эксперты оценивают значимость коллекции музейного комплекса Псковской области на одном уровне с ведущими музеями России и зарубежья. Экскурсионный поток объединённого музея-заповедника превышает миллион человек в год.

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