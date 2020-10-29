Доходы бюджета Псковской области увеличились более чем на 1,4 млрд рублей

Доходы бюджета Псковской области увеличились на 1 млрд 409 млн 140 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. В 2020 году он превысил цифру в 45 млрд 34 млн рублей. Поправки в бюджет приняли депутаты на октябрьской сессии областного Собрания.

92 млн 759 тысяч рублей регион получил в виде межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. К этой сумме прибавились средства на компенсацию неиспользованных отпусков медикам и социальным работникам в размере 17 млн 154 тысячи рублей.

Медикам, которые работают непосредственно в «красной зоне», из резервного фонда Правительства РФ выделено ещё 74,5 млн рублей. Из этого же источника области направили 144 млн 713 тысяч рублей на допфинансирование медицинских организаций в условиях коронавируса.

Более чем на полмиллиарда рублей возросло финансовое наполнение областной госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Кроме того, увеличилось финансирование госпрограммы «Развития транспортной системы» более чем на 244 млн рублей и госпрограммы «Содействие занятости населения» - на 224 млн рублей.

По статье «субсидии» из федерального бюджета поступило на 456 млн 665 тысяч рублей больше. При этом более половины этих средств – 236 млн 640 тысяч – направили на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. 206 млн 114 тысяч рублей – целевые средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. А на бесплатное горячее питание школьникам начальных классов из федерального бюджета выделили 86 млн 604 тысячи рублей.

По статье «дотации» в регион поступило свыше 249 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Доходная часть бюджета в этом году составила 45 млрд 34 млн 863 тысячи рублей, а расходная – 48 млрд 234 млн 167 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета остался на прежнем уровне.

После принятия изменений бюджета текущего года, стартует парламентское рассмотрение проекта бюджета области на предстоящие три года. Согласно закону «О бюджетном процессе в Псковской области» не позднее 1 ноября губернатор должен внести в региональный парламент соответствующий законопроект и более десятка документов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета.