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Политика / Власть

Экономический комитет поддержал передачу имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность

28 октября 2020 года, 20:20

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию единогласно одобрили передачу имущества, находящегося на праве оперативного управления у ГБУК «Псково-Изборский объединённый музей-заповедник», в федеральную собственность, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Экономический комитет поддержал передачу имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

В начале заседания и. о. председателя комитета по управлению государственным имуществом области Наталья Серебренникова напомнила историю вопроса. Инициативу о придании федерального статуса музейному комплексу регион озвучил в 2018 году. Президент РФ это предложение одобрил. Тогда субъект определил перечень имущества, передаваемого в федеральную собственность. На сегодняшний день подготовлено правительственное распоряжение, которое уже прошло согласование в министерстве культуры. Следующий шаг - решение органа законодательной власти региона.

По ее словам, смена собственника положительно отразиться на фонде оплаты труда сотрудников музея-заповедника - зарплатный фонд, который будут рассчитывать по федеральным нормативам, значительно увеличится.

Однако, председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева заметила, что средства от продажи билетов теперь будут поступать в федеральный бюджет. «Конечно, когда статус музея станет федеральным, средства от продажи билетов будут оставаться в федеральном учреждении. Но, говоря о доходах, надо смотреть шире. Туризм – одно из стратегических направлений развития нашего региона, придание федерального статуса музею-заповеднику позволит увеличить туристический поток, а значит, и налоговые поступления в наш бюджет от работающих в туристической сфере предприятий: точек питания, производителей сувенирной продукции, торговли, транспорта», - подчеркнула она.

В общей сложности передадут 301 объект недвижимого имущества, 74 из которых – памятники федерального значения, имеющие мировую ценность, отметила Жанна Малышева. «Кремль, Окольный город, музей Римского-Корсакова – это всё федеральная собственность, когда-то переданная области в оперативное управление. Мы как пользователи обязаны содержать все эти объекты в нормативном состоянии, но, конечно, возможностей региона здесь недостаточно», - подчеркнула руководитель областного комитета по культуре.

Также депутаты поинтересовались судьбой литературно-мемориального дома-музея Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой) в усадьбе Лог Плюсского района. На что Жанна Малышева ответила, что пока объект остается в региональной собственности. «Забрать все памятники разом на уровень федерации невозможно. Если честно, мы и так не надеялись, что наши объекты заберут в таком объёме. Не хочу забегать вперёд, но могу сказать, что, учитывая значимость усадьбы в Плюсском районе, мы чётко понимаем задачу – передать объект на федеральный уровень», - рассказала она.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов спросил про стоимость объектов, передаваемых в федеральную стоимость. Наталья Серебренникова уточнила, что в федеральную собственность передаётся всё имущества музея, независимо от его стоимости. Однако, в соответствии с нормами регионального законодательства, согласование депутатского корпуса требуется только по объектам, которые оценены свыше 2 млн рублей.

«Средства, которые уже сейчас предусмотрены в проекте федерального бюджета на содержание Псково-Изборского музея-заповедника, в два раза больше текущего финансирования. Федеральный статус – это только плюсы, и, если это событие произойдёт, мы войдём в историю», - подытожила председатель комитет по культуре Жанна Малышева.

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