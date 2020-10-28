В Псковской области стартовал прием заявок на форум социально ориентированных НКО «Содействие»

Стартовал прием заявок на восьмой форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Участников форума ждут различные образовательные и стратегические сессии, пленарные заседания и онлайн-обсуждения. В частности, темами обсуждений станут «Ресурсы» и «Информационное присутствие». Спикерами форума пригласили экспертов регионального и федерального уровней из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

Дату и формат форума еще не утвердили. Мероприятие будет проведено с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

Прием заявок от представителей некоммерческих организаций продлится до 8 ноября 2020 года. Форму для подачи заявки можно найти здесь.

Ранее проведение восьмого форума для социально ориентированных НКО «Содействие» анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями некоммерческих организаций — победителями федеральных конкурсов фонда-оператора президентских грантов.