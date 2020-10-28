Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области стартовал прием заявок на форум социально ориентированных НКО «Содействие»

28 октября 2020 года, 19:13

Стартовал прием заявок на восьмой форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Участников форума ждут различные образовательные и стратегические сессии, пленарные заседания и онлайн-обсуждения. В частности, темами обсуждений станут «Ресурсы» и «Информационное присутствие». Спикерами форума пригласили экспертов регионального и федерального уровней из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

Дату и формат форума еще не утвердили. Мероприятие будет проведено с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

Прием заявок от представителей некоммерческих организаций продлится до 8 ноября 2020 года. Форму для подачи заявки можно найти здесь.

Ранее проведение восьмого форума для социально ориентированных НКО «Содействие» анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями некоммерческих организаций — победителями федеральных конкурсов фонда-оператора президентских грантов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Экономический комитет поддержал передачу имущества Псково-Изборского музея-заповедника в федеральную собственность
Директор НПЦ: Работа по возведению кровли в усадьбе Строгановых идёт ударными темпами
Соглашение о развитии самбо в школах Псковской области подписали Михаил Ведерников и Сергей Елисеев
Алексей Калиненко: Известность и туристическая привлекательность псковских памятников – вот что нам нужно
4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков
Работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове завершится в 2021 году
В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом
К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров

Комментарии

Авторизация
No comments
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус