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Политика / Власть

Соглашение о развитии самбо в школах Псковской области подписали Михаил Ведерников и Сергей Елисеев

28 октября 2020 года, 17:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о развитии этого вида спорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Церемония подписания состоялась в Министерстве спорта РФ в присутствии руководителя федерального ведомства Олега Матыцина.

Соглашение о развитии самбо в школах Псковской области подписали Михаил Ведерников и Сергей Елисеев

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Соглашение направлено на развитие партнерских отношений между сторонами и реализацию совместных проектов в области самбо на территории Псковской области. 

Также участники обсудили как масштабировать Всероссийский образовательный проект «Самбо в школу».

«Для нас главное, чтобы самбо стало третьим уроком физкультуры во всех школах, а секция самбо являлась уже дополнительным образованием. Если после основных занятий у детей появится интерес, то у них будет возможность пойти дальше заниматься», — рассказал Сергей Елисеев. Он добавил, что в настоящее время федерация самбо создает школьную лигу, в рамках которой будут проводиться соревнования среди учащихся. В перспективе их планируется сделать межшкольными и межрайонными.

«Мы договорились о том, что представители самбо приедут в наш регион для более детального обсуждения планов на будущее. Нужно внимательно следить за качеством тренерского состава, формировать школьную лигу самбо и календарный план на следующий год. Также для детей важно проводить мастер-классы с участием состоявшихся спортсменов, чтобы ребята понимали к чему стремиться. Ведь возможность соприкасаться с легендами разных видов спорта дает детям очень хорошую мотивацию», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона заявил, что необходимо работать над введением основ самбо в программу урока физкультуры во всех школах. «Необходимо рассказывать ребятам про этот вид спорта, заинтересовывать их, чтобы они потом приходили и занимались дальше», - подчеркнул он.

Кроме того, на базе школ необходимо ввести секции. По словам Михаила Ведерникова, 30 школ Псковской области обеспечены специализированными коврами, а в 16 школах секции самбо уже начали принимать учеников.

«Я сам занимался единоборствами, поэтому знаю, что самбо - это хороший, интеллектуальный и сильный вид спорта. Он помогает молодым ребятам развиваться во всех отношениях, поэтому мы с удовольствием будем поддерживать его», — заметил губернатор.

В занятия самбо в регионе вовлечено более 2 тыс. человек. А в 2019 году при поддержке Михаила Ведерникова прошел форум «Дни самбо в Псковской области».  

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