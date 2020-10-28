В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма

В Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма, сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника монастыря митрополита Псковского и Порховского Тихона. Планируется, что он будет вмещать в себя 2 тысячи прихожан.

«Мы проектируем подземный храм. Но насколько это будет воплощено – вопрос. Хотелось бы. Проект нужно согласовать, чтобы его утвердили в Русской православной церкви, среди экспертного сообщества, многих организаций», - рассказал митрополит Тихон.