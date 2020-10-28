В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма

В Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма, сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника монастыря митрополита Псковского и Порховского Тихона. Планируется, что он будет вмещать в себя 2 тысячи прихожан.
«Мы проектируем подземный храм. Но насколько это будет воплощено – вопрос. Хотелось бы. Проект нужно согласовать, чтобы его утвердили в Русской православной церкви, среди экспертного сообщества, многих организаций», - рассказал митрополит Тихон.
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В пресс-службе митрополита Тихона подчеркнули, что Михайловский собор, который на сегодняшний день является самым большим храмом монастыря, не вмещает в себя всех желающих попасть на службу. Однако, внешний вид территории монастыря менять нельзя, так как эта зона является охраняемой. Поэтому было решено применить такое необычное архитектурное решение.
«Предполагается, что вход будет расположен рядом с входом в пещеры. От него туннель ведет за стены монастыря – там под землей и будет новый храм. Внешне, сверху все будет выглядеть как раньше – просто поле», - отметил пресс-секретарь митрополита Тихона Максим Бучнев. Также он пояснил, что прямо под пещерами строить не будут, потому что это рискованно.