Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Строительство

В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма

28 октября 2020 года, 16:42

В Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма, сообщает РИА Новости со ссылкой на наместника монастыря митрополита Псковского и Порховского Тихона. Планируется, что он будет вмещать в себя 2 тысячи прихожан.

«Мы проектируем подземный храм. Но насколько это будет воплощено – вопрос. Хотелось бы. Проект нужно согласовать, чтобы его утвердили в Русской православной церкви, среди экспертного сообщества, многих организаций», - рассказал митрополит Тихон.

В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма

Фото Дарьи Хватковой

В пресс-службе митрополита Тихона подчеркнули, что Михайловский собор, который на сегодняшний день является самым большим храмом монастыря, не вмещает в себя всех желающих попасть на службу. Однако, внешний вид территории монастыря менять нельзя, так как эта зона является охраняемой. Поэтому было решено применить такое необычное архитектурное решение.

«Предполагается, что вход будет расположен рядом с входом в пещеры. От него туннель ведет за стены монастыря – там под землей и будет новый храм. Внешне, сверху все будет выглядеть как раньше – просто поле», - отметил пресс-секретарь митрополита Тихона Максим Бучнев. Также он пояснил, что прямо под пещерами строить не будут, потому что это рискованно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Калиненко: Известность и туристическая привлекательность псковских памятников – вот что нам нужно
4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков
Работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове завершится в 2021 году
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом
К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров
Шесть миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на новогодние украшения
В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса
В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове
57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

Комментарии

Авторизация
No comments
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение