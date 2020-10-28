4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков

«Чтобы привить ребёнка, достаточно привести его в поликлинику, где врач осмотрит, измерит температуру и направит на прививку», - говорится в сообщении. Важно, чтобы ребенок был здоровым и без симптомов ОРВИ. С момента выздоровления ребенка до прививки необходимо выждать не менее 14 дней.

Вторая партия вакцины для взрослых поступила в медучреждения региона 22 октября. Каждый желающий может сделать прививку от гриппа по месту жительства.

По данным на 16 октября, 45% жителей Псковской области уже прошли вакцинацию. Всего прививку сделали 182 тыс. 167 жителей области, среди которых 35 тыс. 577 детей. В Псковской области стоит задача привить 60% жителей.