Шесть миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на новогодние украшения

6 миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на украшение муниципалитета к Новому году, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции главы администрации города Александра Братчикова 28 октября.

Он отметил, что каждый год на новогодние украшения в бюджете города закладывают 4 млн рублей. Дополнительно на эти цели направят 2 млн рублей, которые Псков получил в качестве гранта за успешное выполнение показателей в 2019 году. По словам Александра Братчикова, эти средства пойдут на обновление украшений на центральной ёлке, инсталляции для деревьев и восстановление светодиодных кареты и оленей для Детского парка, украшение фонтана в Летнем саду, Ольгинского и Троицкого мостов и всего исторического центра. Александр Братчиков отметил, что хотел бы украсить светодиодными гирляндами все деревья вдоль Октябрьского проспекта.

Также глава администрации Пскова заметил, что купить новую новогоднюю елку пока невозможно. Она обойдется муниципалитету в 5 млн рублей. Однако, в городе установят дополнительные елки в сквере на Четырёх углах и около гостиницы «Рижская».