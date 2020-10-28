Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Шесть миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на новогодние украшения

28 октября 2020 года, 15:43

6 миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на украшение муниципалитета к Новому году, передает корреспондент «Псковской правды» с пресс-конференции главы администрации города Александра Братчикова 28 октября.

Он отметил, что каждый год на новогодние украшения в бюджете города закладывают 4 млн рублей. Дополнительно на эти цели направят 2 млн рублей, которые Псков получил в качестве гранта за успешное выполнение показателей в 2019 году. По словам Александра Братчикова, эти средства пойдут на обновление украшений на центральной ёлке, инсталляции для деревьев и восстановление светодиодных кареты и оленей для Детского парка, украшение фонтана в Летнем саду,  Ольгинского и Троицкого мостов и всего исторического центра. Александр Братчиков отметил, что хотел бы украсить светодиодными гирляндами все деревья вдоль Октябрьского проспекта.  

Также глава администрации Пскова заметил, что купить новую новогоднюю елку пока невозможно. Она обойдется муниципалитету в 5 млн рублей. Однако, в городе установят дополнительные елки в сквере на Четырёх углах и около гостиницы «Рижская».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Калиненко: Известность и туристическая привлекательность псковских памятников – вот что нам нужно
4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков
Работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове завершится в 2021 году
В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом
К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров
В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса
В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове
57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус