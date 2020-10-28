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Транспорт / Инфраструктура

В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове

28 октября 2020 года, 14:09

Пересечение улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове планируют открыть для движения транспорта к середине ноябре, сообщает Псковское агентство информации. Такие сроки озвучил заместитель генерального директора по дорожной части ООО «ЭкспрессСтрой» Владимир Воробьев главе администрации Пскова Александру Братчикову, который оценил ход работ 28 октября. Владимир Воробьев заметил, что движение через перекрёсток могут открыть не полностью.

В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове

Фото Псковского агентства информации

По его словам, большое количество коммуникаций под проезжей частью, которые пришлось менять, увеличили срок сдачи объекта. Однако, все работы на этом участке завершатся в ноябре. «Здесь осталось сделать посадки, уложить газоны, нанести разметку», - подчеркнул представитель подрядной организации.

Также Александр Братчиков осмотрел улицу Инженерную, где идёт работа по организации кругового движения. Подрядчик заверил, что завершит реконструкцию через полторы — две недели. При этом срок сдачи объекта — конец ноября.

В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове

Фото Псковского агентства информации

На круговом движении будет две полосы: одна — 4 метра, вторая — 3,75. Уже на следующей неделе на реконструируемом участке включат светофоры, отметил подрядчик.

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