Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

28 октября 2020 года, 13:43

57 школьников стали участниками третей профильной смены для несовершеннолетних «Поверь в себя», которая проходит на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ребята в возрасте от 11 до 16 лет стоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики Пскова, Гдовского, Порховского, Стругокрасненского, Дедовичского, Дновского, Печорского и Палкинского районов.

У каждого отряда есть два вожатых-наставника. Волонтеров набирали среди студентов Псковского государственного университета, Псковского агротехнического колледжа и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России.

По программе проведения профильной смены предусмотрена максимальная занятость подростков в течение всех дней пребывания. Для учащихся подготовили командные и индивидуальные соревнования, мастер-классы и тренинги, творческие задания и военно-патриотический смотр-конкурс строя и песни. Среди спортивных мероприятий детей ожидают игры в футбол, волейбол, настольный теннис, а также Спартакиада и эстафета личных рекордов. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Участники профильной смены получат грамоты и тематические значки, победители соревнований будут отмечены медалями и дипломами. Смена продлится до 31 октября.

Основными задачами профильной смены являются фиксация позитивных изменений ребят в формировании жизненных ценностей, развитие умений и навыков, предоставление возможности реализовать себя и расширить свои компетенции в области физического развития, социально-коммуникативной сферы, личностного саморазвития, а также формирование мотивации к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.

Мероприятие организовано УМВД России по Псковской области при взаимодействии и финансовой поддержке администрации области. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Алексей Калиненко: Известность и туристическая привлекательность псковских памятников – вот что нам нужно
4 тыс. 560 доз детской вакцины от гриппа поступило в Псков
Работа над проектом охранных зон объектов ЮНЕСКО в Пскове завершится в 2021 году
В Псково-Печерском монастыре раскрыли планы по строительству подземного храма
Останки 188 человек нашли на раскопках в местах массовых расстрелов под Псковом
К покупке новогодних украшений в Пскове привлекут спонсоров
Шесть миллионов рублей выделят из бюджета Пскова на новогодние украшения
В Псковской области зафиксированы 10 очагов коронавируса
В середине ноября планируется открыть движение на перекрёстке Фабрициуса и Гражданской в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Общество
26 октября 17:37

«Умное голосование» по-псковски: выбираем новогоднее настроение

Псковичи могут выбрать в мобильном приложении варианты оформления города к Новому году
Почему слезятся глаза?

Общество / Здоровье
21 октября 11:16

Почему слезятся глаза?

Когда в зеркало смотреть страшно
Инструкция для взрослых

Общество / Здоровье
20 октября 16:24

Инструкция для взрослых

Что делать, если у коллеги коронавирус