57 псковских подростков стали участниками профильной смены «Поверь в себя»

57 школьников стали участниками третей профильной смены для несовершеннолетних «Поверь в себя», которая проходит на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ребята в возрасте от 11 до 16 лет стоят на учете в органах и учреждениях системы профилактики Пскова, Гдовского, Порховского, Стругокрасненского, Дедовичского, Дновского, Печорского и Палкинского районов.

У каждого отряда есть два вожатых-наставника. Волонтеров набирали среди студентов Псковского государственного университета, Псковского агротехнического колледжа и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России.

По программе проведения профильной смены предусмотрена максимальная занятость подростков в течение всех дней пребывания. Для учащихся подготовили командные и индивидуальные соревнования, мастер-классы и тренинги, творческие задания и военно-патриотический смотр-конкурс строя и песни. Среди спортивных мероприятий детей ожидают игры в футбол, волейбол, настольный теннис, а также Спартакиада и эстафета личных рекордов. Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Участники профильной смены получат грамоты и тематические значки, победители соревнований будут отмечены медалями и дипломами. Смена продлится до 31 октября.

Основными задачами профильной смены являются фиксация позитивных изменений ребят в формировании жизненных ценностей, развитие умений и навыков, предоставление возможности реализовать себя и расширить свои компетенции в области физического развития, социально-коммуникативной сферы, личностного саморазвития, а также формирование мотивации к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.

Мероприятие организовано УМВД России по Псковской области при взаимодействии и финансовой поддержке администрации области.