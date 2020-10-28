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Спорт

Михаил Ведерников и Олег Матыцин договорились о развитии спорта в Псковской области

28 октября 2020 года, 13:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр спорта РФ Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников и Олег Матыцин договорились о развитии спорта в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Соглашение направлено на реализацию в Псковской области федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках нацпроекта предусмотрено развитие спортивной инфраструктуры, базовых видов спорта, организация и проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области, а также сдача нормативов ГТО.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам подготовки спортивного резерва, комплексу мер по кадровому обеспечению отрасли физической культуры и спорта, включая организацию подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов.

«Развитию и популяризации спорта в Псковской области уделяется особое внимание. Для создания соответствующей спортивной инфраструктуры мы стараемся задействовать все возможные ресурсы: нацпроекты, региональные программы, внебюджетные источники и государственно-частное партнерство», — отметил Михаил Ведерников. По его словам, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» уже построили 15 площадок ГТО и 3 ФОКОТа. Кроме того, второй год подряд в муниципалитетах устанавливаются площадки для воркаута. А в 2018 году в Пскове открыли первую профессиональную площадку для занятий уличной гимнастикой. Этот проект для города стал пилотным. Однако, на этой площадке уже прошел ряд крупных международных соревнований.

Глава региона подчеркнул, что доля граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, в Псковской области уверенно растет. В 2019 году этот показатель ровнялся 225 тыс. жителей, что составляет 37% от общего числа. За год эта цифра увеличилась на 10%. 

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