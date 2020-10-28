Мошенники оформили на псковичку кредит в 100 тысяч рублей

Мошенники оформили на 37-летнюю жительницу Пскова кредит в 100 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 октября псковичке позвонил неизвестный мужчина. Он представил сотрудником службы безопасности одного из банков и запросил у женщины реквизиты её банковской карты, чтобы предотвратить несанкционированное списание средств. Деньги он обещал перевести на безопасный счёт. В итоге оказалось, что на женщину был оформлен кредит, а полученные деньги перешли на счёт мошенников.

Псковичка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что при возникновении подобного рода ситуаций незамедлительно информируйте органы внутренних дел региона. Будьте предельно внимательны и осторожны при общении с незнакомцами по телефону или в Интернете. Ни под какими предлогами не сообщайте посторонним свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - обратились в полиции к жителям Псковской области.