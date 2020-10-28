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Культура / Событие

Три района Псковской области получили новые автоклубы

28 октября 2020 года, 12:40

28 октября в три района Псковской области поступили передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщается в группе регионального комитета по культуре в социальной сети «ВКонтакте».

Три района Псковской области получили новые автоклубы

Фото из группы регионального комитета по культуре во Вконтакте

Современные автоклубы, которые оснащены новейшим мультимедийным оборудованием и мобильным сценическим комплексом, приняли в работу Дедовичский, Новосокольнический и Стругокрасненский районы. «Благодаря профессионализму работников культуры и поступившим автоклубам культура станет доступнее для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Всего в рамках реализации национального проекта «Культура» до конца 2020 года передвижными культурными центрами планируется оснастить 8 районов Псковской области.

Три района Псковской области получили новые автоклубы

Фото из группы регионального комитета по культуре во Вконтакте

Ранее председатель регионального комитета Жанна Малышева рассказала, что в ближайшие два года в регион поступят 24 автоклуба. На их покупку из федерального бюджета выделено 108 млн рублей. Машины получат все муниципалитеты региона.

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