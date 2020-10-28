Три района Псковской области получили новые автоклубы

28 октября в три района Псковской области поступили передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщается в группе регионального комитета по культуре в социальной сети «ВКонтакте».

Современные автоклубы, которые оснащены новейшим мультимедийным оборудованием и мобильным сценическим комплексом, приняли в работу Дедовичский, Новосокольнический и Стругокрасненский районы. «Благодаря профессионализму работников культуры и поступившим автоклубам культура станет доступнее для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Всего в рамках реализации национального проекта «Культура» до конца 2020 года передвижными культурными центрами планируется оснастить 8 районов Псковской области.