Три района Псковской области получили новые автоклубы

28 октября в три района Псковской области поступили передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщается в группе регионального комитета по культуре в социальной сети «ВКонтакте».
28 октября в три района Псковской области поступили передвижные многофункциональные культурные центры. Об этом сообщается в группе регионального комитета по культуре в социальной сети «ВКонтакте».
Современные автоклубы, которые оснащены новейшим мультимедийным оборудованием и мобильным сценическим комплексом, приняли в работу Дедовичский, Новосокольнический и Стругокрасненский районы. «Благодаря профессионализму работников культуры и поступившим автоклубам культура станет доступнее для жителей даже самых отдаленных населенных пунктов», - говорится в сообщении.
Всего в рамках реализации национального проекта «Культура» до конца 2020 года передвижными культурными центрами планируется оснастить 8 районов Псковской области.
Ранее председатель регионального комитета Жанна Малышева рассказала, что в ближайшие два года в регион поступят 24 автоклуба. На их покупку из федерального бюджета выделено 108 млн рублей. Машины получат все муниципалитеты региона.